Во всех округах Москвы установят 550 новых зарядных станций для электромобилей. Больше всего зарядок появится в Северном округе. Пользоваться ими можно будет с помощью приложения "Парковки России".

Активно развивать инфраструктуру стали 6 лет назад. За первые 5 лет на городских станциях бесплатно зарядились более 1 миллиона раз. В этом году общее количество сессий превысило уже 2 миллиона.

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