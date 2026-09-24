Квест по известным местам проведут в Москве ко Дню туризма

Квест по известным местам проведут в Москве к Всемирному дню туризма. С 25 по 27 сентября в любом из шести центров "Москва" выдают буклеты с заданиями. Всего их 600, по одному на человека.

Маршрут включает шесть точек: Северный речной вокзал, Ленинградский вокзал, "Остров мечты", улицу Большая Дмитровка, Тверскую площадь и "Матрешку Москвы" в "Зарядье". На каждой площадке нужно выполнить задание и сделать фото.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.