График движения на МЦК и МЦД-3 изменится 26 сентября. На кольце поезда не будут ходить от Владыкино до Панфиловской. На участке Панфиловская – Шелепиха с 13:00 до 15:00 дня интервалы движения будут увеличены до 16 минут.

На третьем диаметре составы не будут курсировать между Химками и Митьково и останавливаться на Ленинградском вокзале. Ограничения будут действовать 1 час, с 14:00 до 15:00. Изменения связаны с проведением работ по обновлению программного обеспечения систем безопасности.

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