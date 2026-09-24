Росфинмониторинг предложил расширить основания для блокировки счетов граждан

Число временных блокировок счетов граждан может вырасти на 15–25% после принятия законопроекта Росфинмониторинга. Ведомство предлагает дополнить основания для приостановки операций частичным совпадением персональных данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат замораживанию.

Общественное обсуждение инициативы завершается 24 сентября, после чего документ направят на рассмотрение в Государственную думу. Эксперты отмечают, что новые критерии могут привести к ошибочным блокировкам. Если счет ограничили, необходимо запросить у банка письменное обоснование и подать заявление на разблокировку.

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