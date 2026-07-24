На "Театральном бульваре" представили тематическую программу об Арктике

На фестивале "Театральный бульвар" представили программу "День Арктики". Мероприятие прошло на Чистопрудном бульваре и в библиотеке № 19 имени Достоевского. Для гостей подготовили просветительские, театральные и творческие активности, а также фотовыставку "Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики".

Участники круглого стола "Северный вектор: диалог науки и творчества" обсудили современные городские форматы, которые помогают рассказывать о российском Севере. Для детей также провели научные шоу, игры и мастер-классы.

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