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Новости

24 июля, 23:00

Город

На "Театральном бульваре" представили тематическую программу об Арктике

На "Театральном бульваре" представили тематическую программу об Арктике

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Музыкальное представление покажут на Покровском бульваре в выходные

На фестивале "Театральный бульвар" представили программу "День Арктики". Мероприятие прошло на Чистопрудном бульваре и в библиотеке № 19 имени Достоевского. Для гостей подготовили просветительские, театральные и творческие активности, а также фотовыставку "Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики".

Участники круглого стола "Северный вектор: диалог науки и творчества" обсудили современные городские форматы, которые помогают рассказывать о российском Севере. Для детей также провели научные шоу, игры и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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