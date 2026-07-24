Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

В этом сезоне в Москве стало больше зон отдыха у воды нового формата. Сергей Собянин сообщил об открытии 15 таких мини-курортов в разных округах столицы. Среди них – благоустроенная территория на Большом Черневском пруду в ландшафтном парке "Южное Бутово".

В рамках проекта облагородили более 11 тысяч квадратных метров территории, пляжную зону расширили до 500 метров. Для отдыхающих оборудовали два подогреваемых бассейна с современной системой очистки, шезлонги, навесы, раздевалки, душевые, кафе и медицинский пункт.

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