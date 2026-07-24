Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

Москвичам подготовили насыщенную программу на выходные, 25 и 26 июля. Одной из главных площадок станет ВДНХ, где продолжается Международный фестиваль искусств "Вдохновение".

Гостей также ждут фестиваль "Театральный бульвар", мероприятия в кинопарке "Москино" и на других городских площадках. Любителям природы предлагают посетить фестиваль "Сады и цветы".

Кроме того, 26 июля пройдет фестиваль "Моспитомец", где можно будет приютить животное. Для поклонников автоспорта подготовили фестиваль "Московская миля – 2026". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.