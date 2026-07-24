Собянин: более пяти километров дорог построено в Москворечье-Сабурове и Царицыне

На юге Москвы с начала года проложили более 5 километров дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Работы провели в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно. Завершено строительство улично-дорожной сети от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

Над Кантемировской улицей открыли четырехполосный путепровод, который связал Каширское шоссе и улицу Бехтерева, сократив путь на 3 километра. Также построен участок дублера Кантемировской улицы с выездом на Пролетарский проспект в сторону Каширского шоссе.

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