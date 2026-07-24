Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США. В перечень вошли МГУ, ВШЭ, МФТИ, Курчатовский институт, Сколтех, Томский политех и еще более 20 российских вузов, научных и исследовательских институтов.

Всего в списке 130 организаций из России, Китая и Ирана. Документ означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если их проводят совместно с организациями из этого перечня.

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