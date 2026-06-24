Власти разрабатывают план стабилизации рынка топлива в России

В России разрабатывают меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Этот вопрос обсудили на специальном совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, который курирует топливную отрасль.

Власти рассматривают временное увеличение импорта топлива из Белоруссии и других дружественных стран. Также планируется скорректировать объемы топлива, которые нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы обязаны реализовывать на бирже.

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