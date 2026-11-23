23 ноября, 18:15Происшествия
Компания "Четыре лапы" не подтвердила гибель владельцев в Чили
Информация о гибели владельцев сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных в ДТП в Чили пока не подтверждена местными властями. Об этом представители компании сообщили РИА Новости.
По данным СМИ, в аварии также пострадали пять человек, в том числе водители обеих машин и гид.
Андрей и Марина Цыпины основали сеть "Четыре лапы" в 1992 году. Сейчас она насчитывает более 600 магазинов по всей России.
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