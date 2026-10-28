Столичных предпринимателей приглашают стать участниками проекта "Зима в Москве"

Открыт прием заявок от предпринимателей на участие в торговой программе "Зимы в Москве". Об этом сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

Подать заявку можно на сайте "Московских ярмарок". Предпринимателям предстоит пройти конкурсный отбор, при этом торговые места предоставляются бесплатно. В течение сезона участники будут меняться, чтобы в программе смогли принять участие как можно больше производителей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.