"Торги Москвы": объекты в САО

Север Москвы стал самым популярным округом у инвесторов на городских торгах. В этом году на него пришлось 30% всех сделок по покупке и аренде коммерческой недвижимости.

Чем привлекателен этот округ для предпринимателей? Какие объекты для развития бизнеса на севере столицы предлагает город? Как их приобрести?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.