28 октября, 21:00Город
"Торги Москвы": объекты в ЮЗАО
Юго-Западный административный округ традиционно считается одним из самых престижных и экологически благоприятных для жизни в Москве, а еще одним из самых популярных у инвесторов на городских торгах.
Чем привлекателен этот округ для предпринимателей? Какие объекты для развития бизнеса на юго-западе столицы может предложить город? Как их приобрести?
Об этом – в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.