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28 октября, 21:00

Город

"Торги Москвы": объекты в ЮЗАО

"Торги Москвы": объекты в ЮЗАО

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Юго-Западный административный округ традиционно считается одним из самых престижных и экологически благоприятных для жизни в Москве, а еще одним из самых популярных у инвесторов на городских торгах.

Чем привлекателен этот округ для предпринимателей? Какие объекты для развития бизнеса на юго-западе столицы может предложить город? Как их приобрести?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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Программа: Торги Москвы
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