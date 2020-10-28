"Торги Москвы": объекты в ЮЗАО

Юго-Западный административный округ традиционно считается одним из самых престижных и экологически благоприятных для жизни в Москве, а еще одним из самых популярных у инвесторов на городских торгах.

Чем привлекателен этот округ для предпринимателей? Какие объекты для развития бизнеса на юго-западе столицы может предложить город? Как их приобрести?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.