Реконструкция Каспийской улицы улучшит транспортное обслуживание жителей семи районов Москвы. Работы выполнены более чем на 60%. Улица станет частью нового прямого участка Московского скоростного диаметра. После запуска движения время в пути сократится.

В рамках проекта спрямили участок магистрали от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги, построили эстакаду съезда на Каширское шоссе и пешеходный переход. Также МСД напрямую связали с улицей Подольских Курсантов.

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