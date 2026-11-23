Владельцы сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли в ДТП в Чили. По данным СМИ, туристический автобус, в котором находились супруги, столкнулся с грузовиком в горной местности. В аварии пострадали еще пять человек, в том числе водители обоих транспортных средств и гид.

Андрей и Марина Цыпины основали сеть "Четыре лапы" в 1992 году. Сейчас она насчитывает более 600 магазинов по всей России и входит в число крупнейших российских сетей товаров для животных.

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