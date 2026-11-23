В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы открыли новую школу на 1 тысячу учеников. Четырехэтажное здание построили по индивидуальному проекту за 16 месяцев.

В школе оборудовали лаборатории, кабинеты технологии, два универсальных спортивных зала и классы с трансформируемыми перегородками. Ученики смогут заниматься шитьем, кулинарией, столярным мастерством, а также изучать физику, механику и робототехнику.

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