10 московских школьников и студент колледжа отправились в научную экспедицию к вулканам Танзании. Участников отобрали из 10 тысяч юных москвичей.

Сначала они написали диктант по вулканологии и защитили исследовательские проекты. Затем 40 школьников и студентов колледжей прошли учебно-тренировочные сборы в Краснодарском крае, где преодолели горный маршрут длиной более 50 километров.

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