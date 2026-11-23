Минздрав России рекомендовал жителям страны носить маски в общественных местах в сезон ОРВИ, в том числе в транспорте и магазинах. В ведомстве напомнили, что маску необходимо менять каждые 2 часа и следить, чтобы она закрывала нос и рот.

Эффективность масок для защиты от респираторных инфекций в эфире телеканала Москва 24 обсудили заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко и заместитель главы Московского союза юристов Александр Толмачев.