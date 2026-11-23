Женщина похитила золотые украшения из церковной лавки в Москве. По обвинению в краже ей грозит до 6 лет лишения свободы. После преступления она скрылась, но позднее ее задержали в Воронежской области.

Женщина пришла в церковную лавку, чтобы заказать икону, которой не оказалось в наличии. Пока оформляли заказ, она переложила в свою сумку подставку с золотыми украшениями. К моменту задержания обвиняемая уже продала похищенное и потратила деньги.

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