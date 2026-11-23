На границе районов Бутырский и Марьина Роща построят почти 3 километра дорог. О планах сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Работы проведут в несколько этапов. Сначала построят Проектируемый проезд № 1051 длиной около километра. Он соединит улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. Затем возведут Проектируемый проезд № 1922 вдоль путей МЦД-2.

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