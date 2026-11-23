В России 1 декабря истекает срок оплаты налогов на имущество. Если не успеть, то уже на следующий день начнут начислять пени на непогашенную сумму. Это касается всех, кто владеет недвижимостью, земельными участками и транспортом.

Уведомления федеральная налоговая служба начала рассылать еще в начале сентября. Их можно найти в личном кабинете ФНС или на портале "Госуслуги".

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