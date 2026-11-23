23 ноября, 12:30Происшествия
Школьник уронил самокат на пути на станции метро "Библиотека имени Ленина"
11-летний школьник уронил самокат на пути на станции метро "Библиотека имени Ленина". Ребенок раскручивал его в руках у края платформы, и самокат выскользнул перед проезжающим поездом. После этого школьник покинул станцию.
Полицейские нашли ребенка и объяснили ему, почему опасно играть на платформе. На мать школьника составили административный протокол.
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