11-летний школьник уронил самокат на пути на станции метро "Библиотека имени Ленина". Ребенок раскручивал его в руках у края платформы, и самокат выскользнул перед проезжающим поездом. После этого школьник покинул станцию.

Полицейские нашли ребенка и объяснили ему, почему опасно играть на платформе. На мать школьника составили административный протокол.

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