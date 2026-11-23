Прокуратура Москвы добилась в суде закрытия сайта по продаже питонов и крокодилов. До этого по иску ведомства также заблокировали онлайн-площадку, где предлагали пеликанов.

По закону содержать дома экзотических питомцев уже давно запрещено, но это не останавливает участников черного рынка. Как устроен этот бизнес и почему он так опасен для животных и птиц?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.