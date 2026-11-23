Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную неделю обучения. Как пояснили в ведомстве, так у школьников будет больше времени на отдых, а это поможет предотвратить переутомление.

При этом в ряде школ сохраняется шестидневка, и уроки проводят в субботу. Решение образовательные организации принимают самостоятельно. Также в документе рекомендуется организовывать не менее трех каникул продолжительностью от семи дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.