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23 октября, 13:15

Общество

Перечень вузовских олимпиад сократили в России

Перечень вузовских олимпиад сократили в России

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Перечень вузовских олимпиад по итогам экспертизы сократили в России с 83 до 60. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ведомство предложило ввести единый стандарт таких испытаний. Между тем, по итогам прошлой приемной кампании, бюджетные места в университетах заполнили почти на 100%. Еще 3–4 года назад это было проблемой для регионов и многих университетов, подчеркнул Фальков. Сейчас можно оценить качество планирования. В будущем число бюджетных мест в ведущих вузах по востребованным специальностям увеличат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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