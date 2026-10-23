Перечень вузовских олимпиад сократили в России

Перечень вузовских олимпиад по итогам экспертизы сократили в России с 83 до 60. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ведомство предложило ввести единый стандарт таких испытаний. Между тем, по итогам прошлой приемной кампании, бюджетные места в университетах заполнили почти на 100%. Еще 3–4 года назад это было проблемой для регионов и многих университетов, подчеркнул Фальков. Сейчас можно оценить качество планирования. В будущем число бюджетных мест в ведущих вузах по востребованным специальностям увеличат.

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