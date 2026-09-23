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23 сентября, 22:45

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного чиновника

ФСБ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного чиновника

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Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего жителя Москвы, который готовил теракт. Целью должен был стать высокопоставленный чиновник. Мужчина планировал подорвать его машину.

По данным спецслужб, задержанный изучал в интернете способы изготовления самодельных взрывных устройств. В его квартире обнаружили компоненты для бомбы: канистры и бутылки со специальными жидкостями, а также калиевую селитру. Исполнитель уже дает показания.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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