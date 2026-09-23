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23 сентября, 11:30

Транспорт

Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Балашиху и район Восточный

Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Балашиху и район Восточный

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Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Балашиху и район Восточный. Там построят две новые станции. Это улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч человек.

Председатель правления Московского центра урбанистики "Город" Алексей Расходчиков заявил, что в долгосрочной перспективе Балашиха выиграет: появится рост стоимости недвижимости и новые проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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