В Мосгордуме нашли способ борьбы с опасными сетевыми челленджами среди молодежи. Вместо блокировок платформ депутаты предлагают ввести в школах курсы цифровой грамотности.

Детям наглядно покажут, как один неумный ролик ради лайков способен сломать карьеру и испортить будущее. Параллельно депутаты настаивают на расширении штата школьных психологов, а также на обязательных консультациях перед экзаменами и во время ежегодных медосмотров.

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