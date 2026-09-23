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23 сентября, 06:45

Общество

В Мосгордуме нашли способ борьбы с опасными сетевыми челленджами среди молодежи

В Мосгордуме нашли способ борьбы с опасными сетевыми челленджами среди молодежи

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В Мосгордуме нашли способ борьбы с опасными сетевыми челленджами среди молодежи. Вместо блокировок платформ депутаты предлагают ввести в школах курсы цифровой грамотности.

Детям наглядно покажут, как один неумный ролик ради лайков способен сломать карьеру и испортить будущее. Параллельно депутаты настаивают на расширении штата школьных психологов, а также на обязательных консультациях перед экзаменами и во время ежегодных медосмотров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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