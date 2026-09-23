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23 сентября, 06:30

Экономика

В России предложили банкам возвращать украденные мошенниками деньги при некоторых условиях

В России предложили банкам возвращать украденные мошенниками деньги при некоторых условиях

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В России предложили банкам возвращать украденные мошенниками деньги. Как считают в Ассоциации развития финансовой грамотности, банк обязан вернуть эти средства при некоторых условиях, а именно, если сотрудники проигнорировали признаки подозрительной операции, не уведомили об этом клиента и не приостановили такой платеж.

Пострадавшему гражданину тоже нельзя просто сидеть и ждать. Сейчас закон обязывает банки компенсировать украденные средства только при условии, что клиент своевременно сообщал о хищении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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