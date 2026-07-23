Упавший с горы в Таджикистане россиянин ждет эвакуацию четвертый день

Студент МГУ четвертый день ждет вертолетную эвакуацию с гор в Таджикистане. 22-летний альпинист совершал восхождение в составе группы из 5 человек. Во время спуска с перевала молодой человек сорвался и получил серьезные повреждения, включая травму головы.

В данный момент он находится на турбазе "Поляна Москвина" на высоте 4 200 метров. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили, что планируют забрать группу альпинистов вертолетом завтра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.