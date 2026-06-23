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23 июня, 15:15

Политика

Путин заявил о наращивании западной поддержки Украины

Путин заявил о наращивании западной поддержки Украины

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Владимир Путин заявил о наращивании западной поддержки Украины. По его словам, западные страны поставляют Киеву беспилотники, размещают у себя военные производства и направляют большие потоки военной продукции в зону СВО.

Президент также указал, что страны НАТО увеличивают военные расходы и открыто говорят о подготовке к противостоянию с Россией. По словам российского лидера, для обоснования этих действий западные политики используют заявления о якобы российской угрозе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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