Собянин: каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в городе

В столице внедряется каждая третья разработка, протестированная Московским инновационным кластером. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, объем контрактов, заключенных с городом, достиг 12,5 миллиарда рублей. Крупнейшая в мире система тестирования передовых технологий позволяет напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране.

Самыми популярными направлениями являются тестирование инноваций в транспорте, строительной сфере и здравоохранении. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.