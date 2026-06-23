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23 июня, 13:45

Мэр Москвы

Собянин: каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в городе

Собянин: каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в городе

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В столице внедряется каждая третья разработка, протестированная Московским инновационным кластером. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, объем контрактов, заключенных с городом, достиг 12,5 миллиарда рублей. Крупнейшая в мире система тестирования передовых технологий позволяет напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране.

Самыми популярными направлениями являются тестирование инноваций в транспорте, строительной сфере и здравоохранении. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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