В Чертанове Центральном реализуют проект комплексного развития территорий на Дорожной улице. На участке площадью более 8 гектаров построят общественно-деловые и производственные объекты. Благодаря этому в районе появятся еще 2 тысячи рабочих мест.

Всего в Москве одобрены и находятся в стадии реализации около 300 подобных проектов. В результате планируется создать более 400 тысяч рабочих мест.

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