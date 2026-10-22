С начала октября как минимум три крупных российских банка повысили ставки по рыночной ипотеке. Рост составил от 0,2 до 0,5 процентного пункта. В банках объясняют это повышенным спросом на кредиты в сентябре, когда выдача ипотеки выросла по сравнению с августом и прошлым годом.

При этом на спрос повлиял пересмотр правил выдачи льготной ипотеки с 1 октября. Еще одной причиной стали ожидания решения Банка России по ключевой ставке. Участники рынка рассчитывали, что регулятор сохранит ее на прежнем уровне, и на этом фоне банки скорректировали условия рыночной ипотеки.

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