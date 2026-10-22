Первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

Первый танкер с российским топливом отправится в США 22 октября. За ним в рамках дизельной сделки пойдут следующие партии. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Вашингтон завершают процесс подписания контрактов. Топливо будут отправлять из балтийских портов.

Новак подчеркнул, что поставки дизеля в США не повлияют на российский рынок. На экспорт направят излишние объемы, их хватит и для торговли с другими странами. Водоизмещение первого танкера составит 40 тысяч тонн.

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