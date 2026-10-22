Москвичи могут заработать до 100 тысяч рублей на продаже волос

Москвичи могут получить до 100 тысяч рублей за продажу волос. Их принимают в специальных салонах для изготовления париков. Подходят волосы длиной от 35 сантиметров, без окрашивания и химической обработки. Чем они длиннее и светлее, тем выше цена.

Заработать можно и на донорстве. За сдачу цельной крови в Москве платят 4 тысячи рублей и компенсируют питание примерно на 1,6 тысячи рублей. Доноры яйцеклеток могут получить до 145 тысяч рублей за программу ЭКО, а мужчины за визит для сдачи спермы получают около 9 тысяч рублей.

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