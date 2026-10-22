Московские школьники могут посетить спектакли и выставки на осенних каникулах

В дни осенних каникул московские школьники могут посетить детские спектакли, выставки и фильмы. Походы на культурные мероприятия помогают развивать художественный вкус, пространственное мышление и другие навыки.

Психолог Кристина Радина отметила, что знакомство с театром с раннего возраста способствует развитию эмоционального интеллекта, эмпатии, воображения и словарного запаса. Наблюдая за героями спектаклей, дети учатся понимать чувства других людей, находить выход из сложных ситуаций и выстраивать общение.

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