Реновация в Рязанском районе Москвы выполнена на 40–50%

В Рязанском районе Москвы программа реновации выполнена на 40–50%. Здесь уже построили и передали под заселение 6 жилых комплексов, еще 4 сейчас возводят. В один из новых домов переезжают 440 семей.

Новый жилой комплекс расположен в зоне доступности станций метро "Окская" и "Стахановская". В квартирах увеличена площадь кухонь, предусмотрены два санузла, а на территории оборудовали детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и воркаута.

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