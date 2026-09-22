Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 22:30

Город

Реновация в Рязанском районе Москвы выполнена на 40–50%

Реновация в Рязанском районе Москвы выполнена на 40–50%

Южный циклон вызвал дожди и усиление ветра в Москве

В ЗИЛАРТе открылась выставка японской культуры

Дождь накроет Москву вечером 22 сентября

Собянин сообщил о полном завершении реновации в 12 районах Москвы

Прокуратура Москвы нашла нарушения при производстве "Мультикан-8"

80 новых вагонов "Москва-2026" поступили в метро столицы

Пик похолодания в Москве придется на 25 сентября

На ВДНХ начали монтировать конструкцию будущего ледового катка

"Москва – столица спорта": Кубок олимпийских чемпионов по гребле прошел в городе

В Рязанском районе Москвы программа реновации выполнена на 40–50%. Здесь уже построили и передали под заселение 6 жилых комплексов, еще 4 сейчас возводят. В один из новых домов переезжают 440 семей.

Новый жилой комплекс расположен в зоне доступности станций метро "Окская" и "Стахановская". В квартирах увеличена площадь кухонь, предусмотрены два санузла, а на территории оборудовали детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и воркаута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоНаиль ГубаевДемид Густов

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика