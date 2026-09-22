22 сентября, 09:30Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, какие уютные зоны появились в "Коломенском"
В музее-заповеднике "Коломенское" завершается третий этап работ по благоустройству. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
Специалисты уже готовятся приступить к переборке уличного покрытия возле дворца царя Алексея Михайловича и в Дьяковом городище. Готова рекреационная зона вдоль Царской набережной. Теперь это – одно из лучших мест притяжения горожан с развлечениями для любого возраста.
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