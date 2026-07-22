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22 июля, 14:45

Политика

Сергей Лавров анонсировал встречу с Марко Рубио

Сергей Лавров анонсировал встречу с Марко Рубио

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Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры должны состояться 23 июля в первой половине дня. Россия рассчитывает, что США не отказались от предложений, сделанных в Анкоридже.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что Россия ужесточила позицию по Украине после ударов по нефтеперерабатывающим заводам и больше не рассчитывает на "дух Анкориджа".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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