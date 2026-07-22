Реконструкция Центрального московского ипподрома завершена больше чем на треть. На территории площадью более 20 гектаров создают прогулочные пространства и рекреационные зоны, а также озеленяют ее.

Начальник отдела комплексного благоустройства Денис Ефремов рассказал, что в ходе благоустройства обновили и расширили тротуары, заменили покрытие, разместили более 20 фонарей классического стиля, установили лавочки и урны.

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