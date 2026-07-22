В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 июля

Наиболее плотное движение 22 июля наблюдается на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра Москвы. Об этом сообщила ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд специалисты прогнозируют затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Общая интенсивность движения в городе составляет 3 балла.

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