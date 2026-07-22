В Минздраве напомнили о важности вакцинации от гриппа

Вакцины от гриппа не только снижают риск заражения, но и продлевают жизнь, заяывили в Минздраве. Любая инфекция способна ускорить процессы ухудшения состояния организма, а прививка от гриппа может обезопасить организм от подобной угрозы, поэтому вакцинация особенно актуальна для пожилых людей.

Доктор медицинских наук Кирилл Прощаев пояснил, что люди с тренированным неспецифическим иммунитетом, которые соблюдают календарь прививок, имеют менее выраженные возрастные изменения, связанные с воспалением. Регулярная вакцинация помогает организму противостоять инфекциям и сохранять здоровье в долгосрочной перспективе.

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