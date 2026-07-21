Дожди будут идти в Москве всю неделю

Осадки сохранятся в столице на протяжении всей недели. Погода будет переменчивой, небо преимущественно облачным, а кратковременные дожди ожидаются практически каждый день. В отдельных районах Московского региона возможны грозы, а в среду, 22 июля, их вероятность увеличится и в Москве.

Во время гроз ветер может усиливаться до 15 метров в секунду. В среду температура составит 23–25 градусов, а в четверг и пятницу, 23 и 24 июля, будет около 22–24 градусов.

В субботу, 25 июля, ожидается до 18 градусов, при этом день будет сухим. В воскресенье, 26 июля, снова пойдут дожди.

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