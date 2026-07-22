22 июля, 23:45Общество
Россияне начали чаще менять профессию ради увеличения дохода
Россияне начали чаще менять профессию ради увеличения дохода. Работодатели готовы предлагать зарплату около 100 тысяч рублей специалистам, которые прошли подготовку по новым направлениям и имеют минимальный опыт.
По данным экспертов, 42% россиян, планирующих сменить карьерную траекторию, хотят изменить не только место работы, но и сферу деятельности. Среди востребованных специалистов после обучения логисты, рабочие, тестировщики IT-продуктов, младшие программисты и аналитики.
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