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22 июля, 23:45

Общество

Россияне начали чаще менять профессию ради увеличения дохода

Россияне начали чаще менять профессию ради увеличения дохода

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Россияне начали чаще менять профессию ради увеличения дохода. Работодатели готовы предлагать зарплату около 100 тысяч рублей специалистам, которые прошли подготовку по новым направлениям и имеют минимальный опыт.

По данным экспертов, 42% россиян, планирующих сменить карьерную траекторию, хотят изменить не только место работы, но и сферу деятельности. Среди востребованных специалистов после обучения логисты, рабочие, тестировщики IT-продуктов, младшие программисты и аналитики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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