22 июля, 07:30Политика
Госдума приняла закон о легальном статусе криптовалюты в России
Госдума приняла закон о легальном статусе криптовалюты в России. Цифровая валюта теперь признана имуществом. Инвестировать в цифровые активы можно законно через российские биржи и брокеров.
Контролировать сферу будет Центробанк, который станет вести реестр цифровых депозитариев для учета и хранения криптовалют. Доступ к торгам откроют как квалифицированным, так и обычным инвесторам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.