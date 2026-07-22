Госдума приняла закон о легальном статусе криптовалюты в России. Цифровая валюта теперь признана имуществом. Инвестировать в цифровые активы можно законно через российские биржи и брокеров.

Контролировать сферу будет Центробанк, который станет вести реестр цифровых депозитариев для учета и хранения криптовалют. Доступ к торгам откроют как квалифицированным, так и обычным инвесторам.

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