Дресс-код не будут вводить в московских театрах

В театрах Москвы не будут вводить дресс-код, сообщили в столичном департаменте культуры. В ведомстве считают, что зрители самостоятельно должны соблюдать общепринятые нормы, а тема дресс-кода должна оставаться исключительно морально-нравственным аспектом.

Ранее с предложением ввести определенный стиль для посещения российских театров выступил ректор Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге Николай Цискаридзе. По его словам, такая норма стала бы проявлением уважения к зрителям и артистам.

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