Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июня

"Сугробы" из снега и льда появились в столичном районе Измайлово после сильного града. Также до 21:00 в Москве действовал оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы.

Центр госуслуг района Капотня временно не принимает посетителей. Речь идет о МФЦ, который расположен по адресу 2-й квартал Капотни, дом 22. Ближайший к нему центр находится в районе Марьино по адресу Люблинская улица, дом 100.

В Москве фиксируется повышенный спрос на бензин, также сохраняются очереди на АЗС. Однако уточняется, что дефицита топлива нет.

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