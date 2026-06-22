Дожди покинут Московский регион 23 июня

Характер погоды изменится в Московском регион 23 июня. Из-за антициклона вероятность дождей будет сведена к нулю. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Осадков 23 июня не ожидается, а понижение температуры будет едва заметным. Днем в столице прогнозируют до 24 градусов, а по области местами воздух прогреется до 25 градусов.

В середине недели антициклон сохранит свое влияние, поэтому погода останется солнечной, сухой и умеренно теплой с температурой в пределах 21–23 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.